НОД чисел (180;270;450)
Математика
НОД чисел (180;270;450)
Ответ(ы):
Гость:
НОД(180 270 450)=90 180:90=2 270:90=3 450:90=5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
4 Класс Написать сочинение к пословице (Кто помогает людям у того и свои желания сбываются) помогите пожалуйста
Алгебра
Математика
На карусели 4 лошадки и 3 верблюда. На сколько больше лошадок, чем верблюдов? На ско??ько меньше верблюдов, чем лошадок? Как правильно записать усл...
Алгебра
Помогите Для функции y=f(x) найдите первообразную f(x)=6/ корень из x f(x)= -13sinx + 5/cos^2 x f(x)= -1/(10x+2)^2