Задача: при одинаковом ежедневном заработке рабочий за 6 дней заработал 42 рубля. С??олько денег получит рабочий за 14 дней?

Математика
Задача: при одинаковом ежедневном заработке рабочий за 6 дней заработал 42 рубля. С??олько денег получит рабочий за 14 дней?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
42/6=7руб один день; 7*14=98руб за 14 дней
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