Задача: при одинаковом ежедневном заработке рабочий за 6 дней заработал 42 рубля. С??олько денег получит рабочий за 14 дней?

Математика

Задача: при одинаковом ежедневном заработке рабочий за 6 дней заработал 42 рубля. С??олько денег получит рабочий за 14 дней?

Автор: Гость