Чем характеризуется уровень громкости??

Физика
Чем характеризуется уровень громкости??
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Громкость характирезуется амлитудой частоты звучания. Чем больше амплидуда тем больше, выше громкость.
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