Масса 12 лесных орехов 50 грамм сколько орехов в одном килограмме и в 5 кг
Математика
Масса 12 лесных орехов 50 грамм сколько орехов в одном килограмме и в 5 кг
Ответ(ы):
Гость:
Если считывать то что в килограмме 1000 грамм . Тогда 1000 грамм : 50 грамм=20 тоесть 20 раз по 12 орехов 240. тогда в пяти килограммах=1200 орехов
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