Что такое ломаная кривая

Математика
Что такое ломаная кривая
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 геометрическая фигура, состоящая из  отрезков, последовательно соединенных своими концами.
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