Составте предложение со словом мУка пожалуйста очень надо
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Составте предложение со словом мУка пожалуйста очень надо
Ответ(ы):
Гость:
С древности считалось,что из муки делали все хлебобулочные изделия.
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