Как разделить между 6 мальчиками 5 яблок так, чтобы не разделять больше чем на 3 час??и
Математика
Как разделить между 6 мальчиками 5 яблок так, чтобы не разделять больше чем на 3 час??и
Ответ(ы):
Гость:
3 яблока разрезать пополам 3/2 и отдать мальчикам,остальные 2 части разрезать на 3 части каждое-отдать мальчикам ( получится 6 частей и каждому достанется по одному
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