По первому признаку подобия треугольников будут подобны любые два ( какие?) треугольника"

Геометрия
По первому признаку подобия треугольников будут подобны любые два ( какие?) треугольника"
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