На опору какой площади надо поставить груз массой 20 кг чтобы он произвёл давление 400кПа
Физика
На опору какой площади надо поставить груз массой 20 кг чтобы он произвёл давление 400кПа
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