Какой глагол в английском языке имеет форму как правильного (-ed), как и неправильного глагола в прошедшем времени? ОТВЕТЫ: A)stand B) learn G) work Y) leave H) understand

Английский язык

Какой глагол в английском языке имеет форму как правильного (-ed), как и неправильного глагола в прошедшем времени? ОТВЕТЫ: A)stand B) learn G) work Y) leave H) understand

Автор: Гость