Какой глагол в английском языке имеет форму как правильного (-ed), как и неправильного глагола в прошедшем времени? ОТВЕТЫ: A)stand B) learn G) work Y) leave H) understand

Английский язык
Какой глагол в английском языке имеет форму как правильного (-ed), как и неправильного глагола в прошедшем времени? ОТВЕТЫ: A)stand B) learn G) work Y) leave H) understand
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Ответ(ы):
Гость:
B (learnt, learned)                              
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