Как зовут человека который живёт в калуге

Русский язык
Как зовут человека который живёт в калуге
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 Калужанин,Калужанка........  
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