Помогите составить план сказки Братец Лис и братец Кролик, 2 класс

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Помогите составить план сказки Братец Лис и братец Кролик, 2 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1Жители небольшого проселка в прерии страдают от проделок братца Лиса.2)Они решают его проучить.3)Но удается им это сделать только с помощью зрителей.4)Братец Лис придумывает план мести, но рождается маленький Куропатенок, который называет братца Лиса своим другом.5)Обретая друга, братец Лис понимает, что самое главное – дружба! 

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