Помогите составить план сказки Братец Лис и братец Кролик, 2 класс
Литература
Помогите составить план сказки Братец Лис и братец Кролик, 2 класс
Ответ(ы):
Гость:
1Жители небольшого проселка в прерии страдают от проделок братца Лиса.2)Они решают его проучить.3)Но удается им это сделать только с помощью зрителей.4)Братец Лис придумывает план мести, но рождается маленький Куропатенок, который называет братца Лиса своим другом.5)Обретая друга, братец Лис понимает, что самое главное – дружба!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите несколько чисел кратных 10 И несколько чисел кратных 15 найдите несколько общих кратных чисел 10 15 чему равно наименьшее общее краткое чис...
Математика
Английский язык
Какой глагол в английском языке имеет форму как правильного (-ed), как и неправильного глагола в прошедшем времени? ОТВЕТЫ: A)stand B) learn G) w...