Помогите составить план сказки Братец Лис и братец Кролик, 2 класс

Гость: Гость:

1Жители небольшого проселка в прерии страдают от проделок братца Лиса.2)Они решают его проучить.3)Но удается им это сделать только с помощью зрителей.4)Братец Лис придумывает план мести, но рождается маленький Куропатенок, который называет братца Лиса своим другом.5)Обретая друга, братец Лис понимает, что самое главное – дружба!