Найдите несколько чисел кратных 10 И несколько чисел кратных 15 найдите несколько общих кратных чисел 10 15 чему равно наименьшее общее краткое чисел 10 и 15

Математика

Найдите несколько чисел кратных 10 И несколько чисел кратных 15 найдите несколько общих кратных чисел 10 15 чему равно наименьшее общее краткое чисел 10 и 15

Автор: Гость