Найдите несколько чисел кратных 10 И несколько чисел кратных 15 найдите несколько общих кратных чисел 10 15 чему равно наименьшее общее краткое чисел 10 и 15

Математика
Найдите несколько чисел кратных 10 И несколько чисел кратных 15 найдите несколько общих кратных чисел 10 15 чему равно наименьшее общее краткое чисел 10 и 15
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