Найдите ошибку в определении синтаксической связи между словами. 1) состояние здо??овья - согласование. 2) привычка командовать - примыкание. 3) подчеркнуть фломастером - управление. 4) зимним вечером - согласование
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Найдите ошибку в определении синтаксической связи между словами. 1) состояние здо??овья - согласование. 2) привычка командовать - примыкание. 3) подчеркнуть фломастером - управление. 4) зимним вечером - согласование
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) состояние здоровья - управление .2) привычка командовать - примыкание. 3)подчеркнуть фломастером - управление. 4) зимним вечером - согласование
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