Найдите ошибку в определении синтаксической связи между словами. 1) состояние здо??овья - согласование. 2) привычка командовать - примыкание. 3) подчеркнуть фломастером - управление. 4) зимним вечером - согласование

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Найдите ошибку в определении синтаксической связи между словами. 1) состояние здо??овья - согласование. 2) привычка командовать - примыкание. 3) подчеркнуть фломастером - управление. 4) зимним вечером - согласование
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 1) состояние здоровья - управление .2) привычка командовать - примыкание.  3)подчеркнуть фломастером - управление. 4) зимним вечером - согласование
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