Напишите вопрос для кроссворда к слову ЗАДАЧА

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По английски–problem. Как по русски?
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Итак когда умрёт Путин?Кто скажет дам 13 балов ет просто халява введите в браузере "дата смерти" вводите всё что нужно и вуаля 13 балов у вас.
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