Найдите периметр сумму дли сторон прямоугольника если известно что его длина рав??а 118 см а ширина в 2 раза меньше найдите длину сторон квадрата с периметром равным 92 см

Математика
Найдите периметр сумму дли сторон прямоугольника если известно что его длина рав??а 118 см а ширина в 2 раза меньше найдите длину сторон квадрата с периметром равным 92 см
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)118/2=59 (ширина) 2)92/4=23 (одна сторона)
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