Найдите периметр сумму дли сторон прямоугольника если известно что его длина рав??а 118 см а ширина в 2 раза меньше найдите длину сторон квадрата с периметром равным 92 см

Математика

Найдите периметр сумму дли сторон прямоугольника если известно что его длина рав??а 118 см а ширина в 2 раза меньше найдите длину сторон квадрата с периметром равным 92 см

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