Помогите решить срочно 129 задание 1),2).
Математика
Помогите решить срочно 129 задание 1),2).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)b=118 a=b/2 a=118/2=59 P=a+a+b+b=59+59+118+118=354 2) P=a+a+a+a=92 a=92/4=23
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