Найдите площадь фигуры изображённой на рисунке.

Алгебра
Найдите площадь фигуры изображённой на рисунке.
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