Найдите площадь фигуры, ограниченной параболой у=х^2-6х+8 и осью Ох. Помогите
Математика
Найдите площадь фигуры, ограниченной параболой у=х^2-6х+8 и осью Ох. Помогите
Ответ(ы):
Гость:
Найдем координаты пересечения параболы с ось Ох. ..=0. х (1)=-3, х (2)=2. Находи определенный интеграл от -3 до 2. Или F(2)-F(-3). F(x)=x^3/3+x^2/2-6x.
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