Найдите площадь полной поверхности и объем прямоугольного параллелепипеда ,стор??ны основания равны 6см 7 см а высота 5 см

Математика
Найдите площадь полной поверхности и объем прямоугольного параллелепипеда ,стор??ны основания равны 6см 7 см а высота 5 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sполн. поверхности пр. пар-да = 2(6*7)+2(5*6)+2(5*7)=84+60+70=214см2.
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