Один мастер может за 5 дней сделать 120 деталей производительность 2 мастера на 8 деталей в день больше. Сколько деталей смогут зделатьть оба мастера за 5 дней если они будут работать вместе
Математика
Один мастер может за 5 дней сделать 120 деталей производительность 2 мастера на 8 деталей в день больше. Сколько деталей смогут зделатьть оба мастера за 5 дней если они будут работать вместе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) За 5 дней первый мастер сделает 120 деталей, тогда за день он изготовляет: 120:5=24 (детали) 2) Второй мастер изготовляет на 8 деталей в день больше: 24+8=32 (деталь) 3) Ежедневно вместе они изготовят: 32+24=56 (деталей) 4) За 5 дней количество этих деталей составит: 56*5=280 (деталей) Ответ: за 5 дней два мастера вместе изготовят 280 деталей.
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