Ціну на товар знизили на 10%, а потім — ще на 50% від нової ціни. На скільки всього ві??сотків (у порів нянні з початковою ціною) знизили ціну товару?
Математика
Ціну на товар знизили на 10%, а потім — ще на 50% від нової ціни. На скільки всього ві??сотків (у порів нянні з початковою ціною) знизили ціну товару?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - первоначальная цена товара. 1) х - 10% = х 0,1х = 0,9х цена товара после снижения его стоимости на 10%. 2) 0,9х-50% = 0,9х - 0,5•0,9х = = 0,9х-0,45х=0,45х - цена товара после снижения на 50% товара, уцененного на 10%. 3) х-0,45х = 0,55х - на столько снизилась всего стоимость товара. 4) Пропорция: х - 100% 0,55х - у у = 100%•0,55х/х = 55% - на столько всего снизилась первоначальная стоимость товара.
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