Ціну на товар знизили на 10%, а потім — ще на 50% від нової ціни. На скільки всього ві??сотків (у порів­ нянні з початковою ціною) знизили ціну товару?

Математика

Ціну на товар знизили на 10%, а потім — ще на 50% від нової ціни. На скільки всього ві??сотків (у порів­ нянні з початковою ціною) знизили ціну товару?

Автор: Гость