Ціну на товар знизили на 10%, а потім — ще на 50% від нової ціни. На скільки всього ві??сотків (у порів­ нянні з початковою ціною) знизили ціну товару?

Математика
Ціну на товар знизили на 10%, а потім — ще на 50% від нової ціни. На скільки всього ві??сотків (у порів­ нянні з початковою ціною) знизили ціну товару?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - первоначальная цена товара. 1) х - 10% = х 0,1х = 0,9х цена товара после снижения его стоимости на 10%. 2) 0,9х-50% = 0,9х - 0,5•0,9х = = 0,9х-0,45х=0,45х - цена товара после снижения на 50% товара, уцененного на 10%. 3) х-0,45х = 0,55х - на столько снизилась всего стоимость товара. 4) Пропорция: х - 100% 0,55х - у у = 100%•0,55х/х = 55% - на столько всего снизилась первоначальная стоимость товара.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Что помогает и мешает общению
Ответить
Литература
Почему хозяйка медной горы предложила именно Степану жениться на ней.
Ответить
Математика
Бабуся поставила перед тремя внуками вазочку с шоколадными батончиками.По очереди внуки подходили и брали.Первый взял 1/4 и еще 1 батончик.Другой в...
Ответить
Математика
Робітник за 3 години виточив 30 однакових деталей. За скільки годин він виточить 20 таких деталей якщо щогодини буде робити на 5 деталей менше
Ответить
Химия
К кислым солям относятся .... а) (Al(OH)2)CO3 б) KHSO4в)(MnOH)3PO4 г)BaSO4
Ответить