Что помогает и мешает общению

Гость: Гость:

Отвечу. По-моему мнению общению помогает что-то общее. А вот то-что мешает, тут несколько вариантов. Я расскажу только один. Незнакомец который влезает не туда куда надо. Моё мнение.Надеюсь, это чем то поможет.