Что помогает и мешает общению

Обществознание
Что помогает и мешает общению
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отвечу. По-моему мнению общению помогает что-то общее. А вот то-что мешает, тут несколько вариантов. Я расскажу только один. Незнакомец который влезает не туда куда надо. Моё мнение.Надеюсь, это чем то поможет.
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