К кислым солям относятся .... а) (Al(OH)2)CO3 б) KHSO4в)(MnOH)3PO4 г)BaSO4

Химия
К кислым солям относятся .... а) (Al(OH)2)CO3 б) KHSO4в)(MnOH)3PO4 г)BaSO4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) (Al(OH)2)CO3  - основная соль б) KHSO4 - кислая соль в)(MnOH)3PO4 - основная соль г)BaSO4 - средняя соль
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