Через верхнюю трубу конструкции изображенной на рисунке налили 1200 литров воды. На каждом разветвлении поток воды делится на 2 равные части. Сколько литров води попадет в посудину В?

Гость: Гость:

В посудину А приходит только 2 трубы - рассмотрим ее По самой левой в нее приходит 1200 / 2 / 2 / 2 = 150л По второй трубе(как видно из рисунка) [600/2 + 600/2] / 2 = 300л Так как всего налили 1200 л, а в А попало только 450л, то все остальное ушло в В 1200 - 450 = 750