Придумай и запиши по четыре стихотворные строчки указанные темы, используя предл??женные рифмы. Мой друг : беда, всегда, вдруг, друг. Родная планета : ромашка, букашка, полёт, самолёт. Болезнь : простуда, откуда, температура...
Русский язык
Придумай и запиши по четыре стихотворные строчки указанные темы, используя предл??женные рифмы. Мой друг : беда, всегда, вдруг, друг. Родная планета : ромашка, букашка, полёт, самолёт. Болезнь : простуда, откуда, температура, микстура. В зоопарке : мама, панама, телеграмма, гиппопотама.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой друг - он лучше всех людей!Поможет он всегда. Поможет даже он тогда,когда случается беда; Родная планета - любви достойна она! Вот ромашка цветет,вот летит самолет; Болезнь - откуда ты взялась?Судьбы достойная злодейка, Вот не хочу ведь я лежать - в кровати,та еще затейка! Поднялась температура,срочно выпей ты микстуру! Хоть не лезет она в рот,лучше станет от невзгод; В зоопарке крокодилы,бегемоты и гориллы, Мама увидала,даже гиппопотама!
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