Система неравенств. 50 баллов. Фото. Вроде решил, нашёл x1=-14, x2=-5. Вопрос стоит:какое наименьшее значение х? Но - 14 ведь меньше, чем - 5. Тогда почему засчитывается ответ - 5?
Алгебра
Система неравенств. 50 баллов. Фото. Вроде решил, нашёл x1=-14, x2=-5. Вопрос стоит:какое наименьшее значение х? Но - 14 ведь меньше, чем - 5. Тогда почему засчитывается ответ - 5?
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