Найти абсолютную величину вектора а. (-5;-3)
Алгебра
Найти абсолютную величину вектора а. (-5;-3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√((-5)²+(-3)²)=√(25+9)=√(34)
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