Расстояние между велосипедами, которые двигаются по дороге в одном направлении,50 км.Один велосипедист за час проходит 12 км . а другой -16 км

Математика

Расстояние между велосипедами, которые двигаются по дороге в одном направлении,50 км.Один велосипедист за час проходит 12 км . а другой -16 км

Автор: Гость