Расстояние между велосипедами, которые двигаются по дороге в одном направлении,50 км.Один велосипедист за час проходит 12 км . а другой -16 км
Математика
Расстояние между велосипедами, которые двигаются по дороге в одном направлении,50 км.Один велосипедист за час проходит 12 км . а другой -16 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12×5=60(км.)-проехал 1 вел. 16×5=80(км.)- проехал 2 вел. 80-60=20(км.)
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