Основание равнобедренного треугольника на 4 см короче боковой стороны найдите ст??роны этого треугольника если периметр 23 см

Геометрия

Основание равнобедренного треугольника на 4 см короче боковой стороны найдите ст??роны этого треугольника если периметр 23 см

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