Основание равнобедренного треугольника на 4 см короче боковой стороны найдите ст??роны этого треугольника если периметр 23 см
Геометрия
Основание равнобедренного треугольника на 4 см короче боковой стороны найдите ст??роны этого треугольника если периметр 23 см
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Гость:
Вот решение с рисунком
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