Как решить В СТОЛБИК 378 умножить на 65 В СТОЛБИК!

Математика
Как решить В СТОЛБИК 378 умножить на 65 В СТОЛБИК!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
378. * 65. ____. 1910. 2268. ____. 24590. Там когда складываем второе не полное произведение первая двойка будет весеть в пустоте ,а под нулем нечего не будет(просто на телефоне этого нельзя показать)
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