В одном километре 1000Скок Сколько метров содержится: в 4 3/5 км., в 1 3/4 км.,
Математика
В одном километре 1000Скок Сколько метров содержится: в 4 3/5 км., в 1 3/4 км.,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4 3/5км=4,6км*1000=4600м; 2) 1 3/4км=1,75км*1000=1750м.
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