Возьми небольшой лист бумаги любой формы.Как сделать из него модель прямого ула? Составьте план и выполните работу.
Математика
Возьми небольшой лист бумаги любой формы.Как сделать из него модель прямого ула? Составьте план и выполните работу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПРЯМОЙ УГОЛ ЭТО УГОЛ 90 ГРАДУСОВ НУЖНО ЛЮБОЙ УГОЛ ЛИСТА (90 ГРАДУСОВ) СОГНУТЬ ПОПОЛАМ (45 ГРАДУСОВ) ЕСЛИ ЛИСТ БЫЛ КВАДРАТНЫЙ ТО ЭТО И БУДЕТ УЖЕ МОДЕЛЬ, ЕСЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ТО ЛИШНЕЕ ОТРЕЗАТЬ
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