Возьми небольшой лист бумаги любой формы.Как сделать из него модель прямого ула? Составьте план и выполните работу.

Гость: Гость:

ПРЯМОЙ УГОЛ ЭТО УГОЛ 90 ГРАДУСОВ НУЖНО ЛЮБОЙ УГОЛ ЛИСТА (90 ГРАДУСОВ) СОГНУТЬ ПОПОЛАМ (45 ГРАДУСОВ) ЕСЛИ ЛИСТ БЫЛ КВАДРАТНЫЙ ТО ЭТО И БУДЕТ УЖЕ МОДЕЛЬ, ЕСЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ТО ЛИШНЕЕ ОТРЕЗАТЬ