Возьми небольшой лист бумаги любой формы.Как сделать из него модель прямого ула? Составьте план и выполните работу.

Математика
Возьми небольшой лист бумаги любой формы.Как сделать из него модель прямого ула? Составьте план и выполните работу.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПРЯМОЙ УГОЛ ЭТО УГОЛ 90 ГРАДУСОВ  НУЖНО ЛЮБОЙ УГОЛ ЛИСТА (90 ГРАДУСОВ) СОГНУТЬ ПОПОЛАМ (45 ГРАДУСОВ) ЕСЛИ ЛИСТ БЫЛ КВАДРАТНЫЙ ТО ЭТО И БУДЕТ УЖЕ МОДЕЛЬ, ЕСЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ТО ЛИШНЕЕ ОТРЕЗАТЬ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите неравенство )))
Ответить
Геометрия
Что называется синусом косинус им тангенс острого угла прямоугольного треугольн??ка
Ответить
Алгебра
Помогите 3 номер. 7 класс Если можно, пожалуйста, фотографией. Но это, если можете позволить, заранее спасибо)
Ответить
Английский язык
Ереспросите. Начните вопрос со слова Who. Обратите внимание на форму глагола. (§ 18) — The boys are in the park. — Who is in the park? 1. —...
Ответить
Математика
В одном километре 1000Скок Сколько метров содержится: в 4 3/5 км., в 1 3/4 км.,
Ответить