Помогите 3 номер. 7 класс Если можно, пожалуйста, фотографией. Но это, если можете позволить, заранее спасибо)

Алгебра

Помогите 3 номер. 7 класс Если можно, пожалуйста, фотографией. Но это, если можете позволить, заранее спасибо)

Автор: Гость