Помогите 3 номер. 7 класс Если можно, пожалуйста, фотографией. Но это, если можете позволить, заранее спасибо)
Алгебра
Помогите 3 номер. 7 класс Если можно, пожалуйста, фотографией. Но это, если можете позволить, заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) a) б) в) г) д) 2) а) б) в) 3)
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