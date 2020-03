Ереспросите. Начните вопрос со слова Who. Обратите внимание на форму глагола. (§ 18) — The boys are in the park. — Who is in the park? 1. — The children are hungry. 2. — The girls are in the garden. 3. — The farmers are b...

Английский язык

Ереспросите. Начните вопрос со слова Who. Обратите внимание на форму глагола. (§ 18) — The boys are in the park. — Who is in the park? 1. — The children are hungry. 2. — The girls are in the garden. 3. — The farmers are busy. 4. — Jane and Helen are in England. 5. — Bill and Kate are sad.

Автор: Гость