Что называется синусом косинус им тангенс острого угла прямоугольного треугольн??ка
Геометрия
Что называется синусом косинус им тангенс острого угла прямоугольного треугольн??ка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синус- отношение противолежащего катета к гипотенузе косинус-отношение прилежащего катета к гипотенузе тангенс- отношение противолежащего катета к прилежащему
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите 3 номер. 7 класс Если можно, пожалуйста, фотографией. Но это, если можете позволить, заранее спасибо)
Английский язык
Ереспросите. Начните вопрос со слова Who. Обратите внимание на форму глагола. (§ 18) — The boys are in the park. — Who is in the park? 1. —...
История
Пожалуйста напишите информацию о государственном языке Республики Молдова прошу очень нужно пожалуйста!!!!!!