Что было причиной отступления Красной армии в начале войны ?
История
Что было причиной отступления Красной армии в начале войны ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Плохое оснащение вооружением армий. 2. Превосходство немецкой армии в силе. 3. Превосходство немецкой армии над вооружением. 4. Репрессии над генералами до начала войны. 5. Ошибка при предсказании срока начала войны. 6. Отсутствие укреплений на границе СССР. 7. Опоздание в приведении войск в боевую готовность, из-за (№5). 8. Если помните, то Германия и СССР поделила Прибалтику, оккупировали и собирались воевать только на этой территории.
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