Розвяжіть будь ласка рівняння дуже срочно : 1). 3-8x+4+9x=1 2). 5-3x=2x+9 3).-8×(3x+2)=-13-22x
Математика
Розвяжіть будь ласка рівняння дуже срочно : 1). 3-8x+4+9x=1 2). 5-3x=2x+9 3).-8×(3x+2)=-13-22x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3-8х+4+9х=1 -8х+9х= -3-4+1 х= -6 2) 5-3х=2х+9 -3х-2х= -5+9 -5х=4 х=4\-5 3)-8*(3х+2)= -13-22х -8*3х+(-8)*2= -13-22х -24х+(-16)= -13-22х -24х+22х=16-13 2х=3 х=0,5
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