В трех центнерах 60 т бензина. В первой -на 15 т больше, чем во второй, а в третьей- в 3 раза больше, чем во второй. Сколько тонн бенина в каждой цистерне?

Математика

В трех центнерах 60 т бензина. В первой -на 15 т больше, чем во второй, а в третьей- в 3 раза больше, чем во второй. Сколько тонн бенина в каждой цистерне?

Автор: Гость