В трех центнерах 60 т бензина. В первой -на 15 т больше, чем во второй, а в третьей- в 3 раза больше, чем во второй. Сколько тонн бенина в каждой цистерне?
Математика
В трех центнерах 60 т бензина. В первой -на 15 т больше, чем во второй, а в третьей- в 3 раза больше, чем во второй. Сколько тонн бенина в каждой цистерне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х т - во 2-ой цистерне х+15 т - в 1-ой 3х т - в 3-ей х+х+15+3х=60 5х=45 х=9 т во 2-ой цист 9+15=24 т в 1-ой 3*9=27 т в 3-ей 9;24;27
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