Прочитай текст.Озаглавь его.Определи тип речи.В каком стиле написан текст?В какой части прослеживается авторское отношение к предмету речи?Спиши,вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.Выпиши причастия,укажи их постоянные...
Русский язык
Прочитай текст.Озаглавь его.Определи тип речи.В каком стиле написан текст?В какой части прослеживается авторское отношение к предмету речи?Спиши,вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.Выпиши причастия,укажи их постоянные признаки. Весна наступила в этом году ранняя, дружная и — как всегда на Полесье — неожиданная. Побежали по деревенским улицам бурливые, сверкающие ручейки, сердито пенясь вокруг встречных каменьев и быстро вертя щепки и гусиный пух; в огромных лужах воды отразилось голубое небо с плывущими по нему круглыми белыми облаками; с крыш посыпались частые звонкие капли. Воробьи, стаями обсыпавшие придорожные ветлы, кричали так громко и возбужденно, что ничего нельзя было расслышать за их криком. Везде чувствовалась радостная, торопливая тревога жизни.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Назовём текст : "Весна на Полесье". Тип речи-описание. Отношение автора-последнее предложение. НЕожиданная - страдательное, совершенный вид; сверкающие-действительное, несовершенный вид и т.д.
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