Прочитай текст.Озаглавь его.Определи тип речи.В каком стиле написан текст?В какой части прослеживается авторское отношение к предмету речи?Спиши,вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.Выпиши причастия,укажи их постоянные...

Русский язык

Прочитай текст.Озаглавь его.Определи тип речи.В каком стиле написан текст?В какой части прослеживается авторское отношение к предмету речи?Спиши,вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.Выпиши причастия,укажи их постоянные признаки. Весна наступила в этом году ранняя, дружная и — как всегда на Полесье — неожиданная. Побежали по деревенским улицам бурливые, сверкающие ручей­ки, сердито пенясь вокруг встречных каменьев и бы­стро вертя щепки и гусиный пух; в огромных лужах воды отразилось голубое небо с плывущими по нему круглыми белыми облаками; с крыш посыпались ча­стые звонкие капли. Воробьи, стаями обсыпавшие придорожные ветлы, кричали так громко и возбуж­денно, что ничего нельзя было расслышать за их кри­ком. Везде чувствовалась радостная, торопливая тре­вога жизни.

Автор: Гость