Рассказ "Пёстрая Лента" элементи сюжета
Литература
Рассказ "Пёстрая Лента" элементи сюжета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Речь идет, понятно, о возмездии Западу и в первую очередь Англии. Полемика между Соловьевым и Ухтомским грозила вспыхнуть с новой силой в 1900 г., когда произошло восстание боксеров в Китае. Россия в коалиции восьми держав сыграла одну из ключевых ролей в подавлении восстания. [9] Неоднозначная идентичность «скифов» в стихотворении в сочетании с парадоксальностью их поведения оказываются причиной многочисленных «сбоев» при попытках восстановления блоковского замысла. Вот очень яркий пример такого «сбоя»: «Стихи написаны от лица монголов, то есть русских, ведь они — азиаты» (Берберова Н. Александр Блок и его время. Скрыть
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