Здравствуйте, подскажите пожалуйста - 10 баллов, почему слово Прикроет, пишется с п??иставкой при-? Ведь по-моему можно заменить как Пере-?

Русский язык
Здравствуйте, подскажите пожалуйста - 10 баллов, почему слово Прикроет, пишется с п??иставкой при-? Ведь по-моему можно заменить как Пере-?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПриКроет и ПереКроет - это разные слова. В первом случае "ПриКроет" - приставка обозначает неполноту действия.
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