Здравствуйте, подскажите пожалуйста - 10 баллов, почему слово Прикроет, пишется с п??иставкой при-? Ведь по-моему можно заменить как Пере-?

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Здравствуйте, подскажите пожалуйста - 10 баллов, почему слово Прикроет, пишется с п??иставкой при-? Ведь по-моему можно заменить как Пере-?

Автор: Гость