СРОЧНО ПОМОГИТЕ:очень срочно!!!!
Алгебра
СРОЧНО ПОМОГИТЕ:очень срочно!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 9х+13=7х+5 9х-2х=5-13 7х=-7 Х=-1 2. 3(2х+5)+6=3 6х+15+6=3 6х+21=3 6х=3-21 6х=-18 Х=-3 3. 5х+18=7х+6(3х-7) 5х+18=7х+18х-42 5х+18=25х-42 5х-25х=-42-18 -30х=-60 Х=2 4. 3х-7(3х-4)=5(2х-7) 3х-21х+28=10х-35 -18х+28=10х-35 -18х-10х=-35-28 -28х=-63 Х=2,25 5. 13-3(5х+1)-6(4х-3)=5х 13-15х-3-24х+18=5х 28-39х=5х 5х+39х=28 44х=28 Х=7/11 6. 4(Х+2)-0,7=2(2х+4)+0,3 4х+8-0,7=4х+8+0,3 4х+7,3=4х+8,3 4х-4х=8,3-7,3
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