Соотнесите страну и год освобождения от колониальной зависимости Вьетнам Фили??пины Индия Ливия Пакистан 1950 1946 1945 1956

История

Соотнесите страну и год освобождения от колониальной зависимости Вьетнам Фили??пины Индия Ливия Пакистан 1950 1946 1945 1956

Автор: Гость