Соотнесите страну и год освобождения от колониальной зависимости Вьетнам Фили??пины Индия Ливия Пакистан 1950 1946 1945 1956
История
Соотнесите страну и год освобождения от колониальной зависимости Вьетнам Фили??пины Индия Ливия Пакистан 1950 1946 1945 1956
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вьетнам - 1945. Филиппины - 1946. Индия - 1947. Ливия - 1951. Пакистан - 1947.
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