Объясни значение слова "долг" в сочетании слов.Денежный долг -...,долг перед родителями -...,

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Объясни значение слова "долг" в сочетании слов.Денежный долг -...,долг перед родителями -...,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Денежный) долг означает некую сумму которую ты должен кому либо или просто задолжал, долг перед родителями означает что за все годы которые вы провели с ними в детском возрасте, то дожны хотябы частично заботится о них как они о тебе.
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