Объясни значение слова "долг" в сочетании слов.Денежный долг -...,долг перед родителями -...,
Литература
Объясни значение слова "долг" в сочетании слов.Денежный долг -...,долг перед родителями -...,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Денежный) долг означает некую сумму которую ты должен кому либо или просто задолжал, долг перед родителями означает что за все годы которые вы провели с ними в детском возрасте, то дожны хотябы частично заботится о них как они о тебе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
В магазине продали за два дня 60 кг моркови из одинаковых ящиков.В первый день прод??ли 4 ящика по 10 кг. Сколько ящиков продали во второй день? (к...
Русский язык
Придумай и запиши по четыре стихотворные строчки указанные темы, используя предл??женные рифмы. Мой друг : беда, всегда, вдруг, друг. Родная пл...
История
Соотнесите страну и год освобождения от колониальной зависимости Вьетнам Фили??пины Индия Ливия Пакистан 1950 1946 1945 1956