В магазине продали за два дня 60 кг моркови из одинаковых ящиков.В первый день прод??ли 4 ящика по 10 кг. Сколько ящиков продали во второй день? (краткоя запись,пожайлуста)

Математика

В магазине продали за два дня 60 кг моркови из одинаковых ящиков.В первый день прод??ли 4 ящика по 10 кг. Сколько ящиков продали во второй день? (краткоя запись,пожайлуста)

Автор: Гость