В магазине продали за два дня 60 кг моркови из одинаковых ящиков.В первый день прод??ли 4 ящика по 10 кг. Сколько ящиков продали во второй день? (краткоя запись,пожайлуста)
Математика
В магазине продали за два дня 60 кг моркови из одинаковых ящиков.В первый день прод??ли 4 ящика по 10 кг. Сколько ящиков продали во второй день? (краткоя запись,пожайлуста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было-60 кг по ? ящ. 1 день-4 ящ. по 10 кг 2день-? ящ. по 10 кг Решение: 1)60:10=6 ящиков 2) 6-4=2 ящика Ответ:2 ящика продали во 2 день.
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