Мнение Лужина о Раскольникове

Гость: Гость:

Лужин с его «экономическими теориями» , оправдывающими эксплуатацию человека, построенными на выгоде и расчете, оттеняет бескорыстие стремлений Раскольникова. В то же время его главная роль — интеллектуальное снижение идеи Родиона, которое оказывается морально невыносимым для героя Достоевского. Теории Лужина и Раскольникова в конечном итоге приводят к одному — к тому, что можно «проливать кровь по совести» . Но мотивы Родиона при этом благородны, выстраданы сердцем. Им движет не простой расчет, а заблуждение, «помрачение ума» . Лужин же, предприниматель средней руки, разбогатевший «маленький человек» , которому очень хочется стать «большим» , превратиться из раба в хозяина жизни. Всеми своими действиями он опошляет, а тем самым и дискредитирует теорию «разумного эгоизма» . По его твердому убеждению, каждый должен стремиться к тому, чтобы любыми средствами добиться собственного блага — и тогда люди образуют счастливое общество. При этом эгоистичный и пошлый буржуазный делец отвергает любую жертвенность ради общего блага, утверждает бесполезность «единичных щедрот» и считает, что забота о собственном благосостоянии есть одновременно и забота о «всеобщем преуспеянии» . Позаимствовав рационалистические основы теории Родиона Раскольникова и очистив их от ненужных, по его убеждению, альтруистических стремлений и деятельного сострадания, Лужин превращает взгляды героя в идейное оправдание своих хищнических устремлений. Таким образом, Лужин представляется нам скорее антиподом, чем двойником Раскольникова. Но насколько же похожи основы их теории! Родион считает, что вправе убить старуху-процентщицу, а Лужин — погубить Соню (хотя сам он уверен, что действует из лучших побуждений, «помогая» бедной девушке и ее семье) . Оба героя при этом исходят из ложного представления о том, что они лучше других людей и потому имеют право на антигуманные поступки, на преступление против морали и совести. Никчемная старуха, как считает Раскольников, все равно умрет, а падшая Соня, по мнению Лужина, все равно когда-нибудь украдет.