В равнобедранной трапеции сумма двух углов равна 204 ° найдите острый угол трапеци??.

Алгебра
В равнобедранной трапеции сумма двух углов равна 204 ° найдите острый угол трапеци??.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
204градуса -это сумма двух тупых углов трапеции 360-204=156 -это сумма двух острых углов 156/2=78
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