Бабуся поставила перед тремя внуками вазочку с шоколадными батончиками.По очереди внуки подходили и брали.Первый взял 1/4 и еще 1 батончик.Другой взял 1/4 того,что осталось и еще 2 батончика.Третий взял тоже 1/4 того,что остало...

Математика

Бабуся поставила перед тремя внуками вазочку с шоколадными батончиками.По очереди внуки подходили и брали.Первый взял 1/4 и еще 1 батончик.Другой взял 1/4 того,что осталось и еще 2 батончика.Третий взял тоже 1/4 того,что осталось и еще 3 батончика.После этого ваза опустела.Докажи,что всем внукам досталось поровну.

Автор: Гость