Бабуся поставила перед тремя внуками вазочку с шоколадными батончиками.По очереди внуки подходили и брали.Первый взял 1/4 и еще 1 батончик.Другой взял 1/4 того,что осталось и еще 2 батончика.Третий взял тоже 1/4 того,что остало...

Математика
Бабуся поставила перед тремя внуками вазочку с шоколадными батончиками.По очереди внуки подходили и брали.Первый взял 1/4 и еще 1 батончик.Другой взял 1/4 того,что осталось и еще 2 батончика.Третий взял тоже 1/4 того,что осталось и еще 3 батончика.После этого ваза опустела.Докажи,что всем внукам досталось поровну.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крч берешь и идёшь учить курс алгебры, на 3-6 класс, мде...
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