Робітник за 3 години виточив 30 однакових деталей. За скільки годин він виточить 20 таких деталей якщо щогодини буде робити на 5 деталей менше
Математика
Робітник за 3 години виточив 30 однакових деталей. За скільки годин він виточить 20 таких деталей якщо щогодини буде робити на 5 деталей менше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30:3=10 д/г - скорость работника 10-5=5 д/г - новая скорость работника 20:5=4 года ответ: 4
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