Робітник за 3 години виточив 30 однакових деталей. За скільки годин він виточить 20 таких деталей якщо щогодини буде робити на 5 деталей менше

Математика

Робітник за 3 години виточив 30 однакових деталей. За скільки годин він виточить 20 таких деталей якщо щогодини буде робити на 5 деталей менше

Автор: Гость